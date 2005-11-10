Bruscolotti si scusa con Di Lorenzo: "Non intendevo essere offensivo nei suoi confronti"

Continua il botta e risposta a distanza tra Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, e Giovanni Di Lorenzo. L'ex difensore campione d'Italia nel 1987 con gli azzurri ha voluto fare marcia indietro e spiegare le sue dichiarazioni ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com: "Non intendevo essere offensivo nei suoi confronti. Se si è sentito offeso chiedo scusa".

Che cosa è successo?

A innescare questa discussione sono state le parole di Bruscolotti, che non è stato proprio tenero con Di Lorenzo: "È bravo sul campo, ma per il resto è poca roba". Pronta la replica del terzino destro: "Una cosa è certa: sarò poca roba ma quando avrò 75 anni da ex capitano non mi metterò di certo a sparare a zero sullo spogliatoio del Napoli non sapendo niente dall'esterno alimentando critiche inutili. Ti ricordavo diverso al nostro incontro alla festa del Centenario. Un abbraccio caro Bruscolotti". Ora forse si potrà finalmente scrivere la parola fine sul dibattito.