Non sono buone notizie, quelle su Pellegrini. La Roma lo perde per un paio di mesi

La Roma perde pezzi e nel caso di Lorenzo Pellegrini (30 anni), per l'allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini ci sarà da fare a meno di un bel po' di uno dei capitani nelle gerarchie del club giallorosso.

Un paio di mesi ai box, almeno

Il comunicato diramato in queste ore dalla società capitolina parla chiaro e specifica che la lesione nella zona di giunzione del muscolo semitendinoso della coscia destra è di "alto grado" e già di per sé questo non parla in favore di un rientro in tempi brevi. Considerando che quella zona non è la prima volta che viene colpita nel caso di Pellegrini (che ha subito anche un'operazione) si ritiene che per rivederlo in campo serviranno almeno un paio di mesi. Un periodo di stop che potrebbe però anche crescere. Dovendo con ogni probabilità fermarsi fino al 2027, Pellegrini salterà giocoforza quasi certamente le prossime 12 partite della Roma. Nove di campionato e tre di Champions League (contro Manchester United, PSG e Sporting Clube de Portugal).

Il report ufficiale della Roma

Ecco quanto si legge nella comunicazione data oggi dalla Roma sulle condizioni di Pellegrini: "Lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo - tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra".