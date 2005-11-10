Doccia fredda per la Roma: lesione di alto grado alla coscia destra per Pellegrini
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Dimitri Conti
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Oggi alle 17:22Serie A
autore Dimitri Conti
22.10.2026 17:22Serie A
Il centrocampista offensivo giallorosso si è fatto male martedì sera contro lo Slovan Bratislava e l'infortunio non sembra banale.
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Era da poco rientrato in campo con la sua Roma, ma Lorenzo Pellegrini deve di nuovo alzare bandiera bianca. Arriva una nota ufficiale di carattere medico da parte della società giallorossa.
Il comunicato giallorosso
Si legge, nel report della Roma, un aggiornamento a proposito del suo nuovo infortunio: "Lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo - tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra".
Si ferma dopo 4 partite
Pellegrini era tornato a giocare con la Roma lo scorso 11 ottobre nello 0-0 sul campo del Como, gara in cui aveva anche portato la fascia da capitano. Così come ieri sera contro lo Slovan Bratislava, quarto match di questo suo avvio di stagione, in cui però ha dovuto fermarsi.
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