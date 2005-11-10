C'è anche la Juve sulle tracce di Zaniolo: Carnevali può offrire Adzic o Cabal all'Udinese

C'è anche la Juventus sulle tracce di Nicolò Zaniolo. Ne parla questa mattina il quotidiano Tuttosport, secondo il quale i bianconeri starebbero monitorando con attenzione la situazione del fantasista appena riscattato dall'Udinese per 5 milioni di euro, riservando però al Galatasaray la metà della sua futura rivendita. Il problema, tuttavia, sta nell’ingaggio: Zaniolo ha un accordo da 1.2 milioni netti a stagione coi friulani, una cifra ben diversa rispetto a quella percepita in Turchia e pure a quella promessa ai suoi agenti in caso di conferma a Udine. In settimana ci sarà un summit tra le parti e una rottura non è da escludere.

Quanto potrebbe costare Zaniolo? Per la medesima testata con 15 milioni la Juve o gli altri club interessati a lui, ad esempio il Como di mister Cesc Fabregas, potrebbero strapparlo a Runjaic e i suoi dandogli una nuova chance ad alti livelli. C'è di più, da Torino potrebbero offrire anche qualche contropartita tecnica interessante: il fantasista Vasilije Adzic, per esempio, piace moltissimo al ds Nani, ma anche il jolly difensivo Juan Cabal è un profilo particolarmente gradito.

I numeri di Nicolò Zaniolo nell'ultima stagione

L'ex Roma, Atalanta e Fiorentina si è rilanciato alla grande con 38 presenze, 6 gol e 7 assist nell'ultima stagione vissuta in prestito all'Udinese. Sono stati 2450 invece i minuti giocati complessivamente.