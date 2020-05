Cagliari, Carli: "Nainggolan? Nessuna novità, la priorità è la ripartenza del campionato"

Intercettato da cittaceleste.it, Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, ha commentato le indiscrezioni che vorrebbero Radja Nainggolan destinato ad un ritorno all'Inter nella prossima stagione: “Al momento non ci sono novità. La nostra priorità, come lo è un po’ per tutti al momento, non è il mercato ma ripartire con il campionato. Al momento non ho sentito Marotta e nessuno, vedremo prossimamente cosa fare”.