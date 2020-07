Cagliari, con la Juventus spazio ai giovani?

vedi letture

Nainggolan e Oliva infortunati, con l’acciaccato Rog a un passo dal forfait, insieme allo squalificato Nández, ma con tanti giovani di belle speranze in rampa di lancio. È curioso come quello che era a detta di tutti a inizio stagione era definito un centrocampo tra i più completi e ricchi di tutta la Serie A, a due match dalla fine sia il reparto più malmesso. Il Cagliari che ospita la Juventus si approccia alla sfida contro i neocampioni d’Italia con tante assenze nel reparto nevralgico. Tanto che Walter Zenga potrebbe decidere di riproporre il 4-3-1-2 già visto contro l’Udinese, come valida alternativa al 3-5-2. A frenare la voglia di stupire da parte dell’Uomo ragno potrebbe essere la forza della Juventus di Sarri, con tanti che nelle ultime ore stanno ipotizzando come pronta al servizio di CR7, per aiutarlo a recuperare terreno in chiave Scarpa d’Oro. L’incognita è data anche dal poco turnover a disposizione, che potrebbe vedere in campo sia Ladinetti che Lombardi, entrambi tra i protagonisti del campionato primavera con Max Canzi in panchina.

“Se dovessimo scegliere il centrocampo a 3 Riccardo giocherebbe di sicuro”, ha detto ieri Zenga a proposito di un suo impiego dall’inizio. Lo stesso tecnico ha avuto parole al miele anche per gli altri giovani da lui allenati, da Gagliano a Marigosu, passando per Carboni. Uno dei meriti di Zenga è certamente quello di aver valorizzato alcuni ragazzi, che da tempo si allenavano con la prima squadra e che ora hanno la possibilità di ritagliarsi uno spazio importante per il Cagliari che verrà.