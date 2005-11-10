Cagliari, Deiola: "Sconfitta che ci sarà utile. Non eravamo forti prima, non siamo scarsi ora"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il 4-0 incassato dal Monza, il centrocampista del Cagliari Alessandro Deiola ha commento così il ko: "E' un passo falso che ci sarà utile, non eravamo forti prima e non siamo scarsi adesso. Dobbiamo guardarci in faccia, quello che abbiamo fatto nel primo tempo non è bastato. Oggi dopo il secondo goal è mancato tutto. Non dirò cosa ci siamo detti nello spogliatoio. Mi sento di dire che questa sconfitta ci servirà, senza umiltà non porti a casa nulla. Chiedo scusa anche io a tutti i tifosi, sono stati fantastici. Gli abbiamo dato una delusione, ma vogliamo rifarci sabato".

Come si spiega questa sconfitta?

"Non c'è un perché a questa sconfitta. Purtroppo il calcio cambia velocemente. Oggi il passo falso non doveva essere fatto. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Dobbiamo prenderne atto di questa lezione".

Sconfitta che ricorda un po' quella contro il Pisa.

"Forse le somiglia in relazione all'atteggiamento. Da fuori potrebbe sembrare così, ma sono due momenti totalmente differenti".