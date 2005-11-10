Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 11ª giornata
Luca Di Leonardo
In vista dell'inizio della undicesima giornata con l'anticipo Venezia-Udinese in programma venerdì alle 20:45, quattro giocatori da evitare al fantacalcio: un nome per reparto.
Turati (Roma-Sassuolo): è li il portiere titolare attuale dei neroverdi. in 3 gare discontinuità in pagella: 2 rigori parati ma 12 gol subiti.
Beukema (Napoli-Lazio): si vede che non è ancora al top della condizione. Viste le tante assenze dovrebbe essere riconfermato tra i titolari. Virate sul altri profili per la vostra difesa.
Deiola (Cagliari-Frosinone): dovrebbe vincere il ballottaggio con Mina. Grinta da top ma rendimento decisamente insufficiente in ottica fantacalcio.
Ramos (Genoa-Milan): scelta "rischiosa" ma l'attaccante rossonero deve fare la differenza in campo. 2 gol e 1 assist sono troppi pochi bonus per un'attaccante del suo livello.