Cagliari, Esposito: "Bisogna essere più scugnizzi. Yildiz ha cambiato la sfida"

Il gol non è bastato a Sebastiano Esposito per portare a casa punti contro la Juventus. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: "Sono andato a vedere gli highlights: non si può far gol e dopo 8 secondi prendere il pareggio. Dobbiamo essere più scaltri e più furbi, più scugnizzi, nonostante abbiamo giocato con grandi campioni, come Yildiz. Borrelli? Ho delle caratteristiche tecniche ben precise, Gennaro è napoletano e parliamo la stessa lingua. Ha le caratteristiche di mio fratello, ci siamo parlati un sacco stando più vicini per mettere in difficoltà una grande squadra".