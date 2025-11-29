Cagliari, Esposito: "Bisogna essere più scugnizzi. Yildiz ha cambiato la sfida"
TUTTO mercato WEB
Il gol non è bastato a Sebastiano Esposito per portare a casa punti contro la Juventus. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: "Sono andato a vedere gli highlights: non si può far gol e dopo 8 secondi prendere il pareggio. Dobbiamo essere più scaltri e più furbi, più scugnizzi, nonostante abbiamo giocato con grandi campioni, come Yildiz. Borrelli? Ho delle caratteristiche tecniche ben precise, Gennaro è napoletano e parliamo la stessa lingua. Ha le caratteristiche di mio fratello, ci siamo parlati un sacco stando più vicini per mettere in difficoltà una grande squadra".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Casarano, Di Bari: "Col Potenza serviranno identità, cattiveria e continuità. Malcore? Gli devo molto"
Rimini escluso dalla Serie C, Morrone: "I controlli vanno fatti prima degli atti notarili, non dopo"
Serie C, i risultati delle 17:30: Ravenna devastante, colpo del Sorrento, pari in extremis per l’Ospitaletto
Pronostici
Calcio femminile