Cagliari-Kulusevski, oggi l'incontro: le parti si riaggiorneranno domani

Dejan Kulusevski è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il Parma. Negli scorsi giorni la società ha avuto un contatto con i dirigenti orobici nel centro sportivo di Zingonia, dove si è discusso di tre nerazzurri, Cornelius, Barrow e proprio Kulusevski. Se per i primi due le trattative sembrano procedere a gonfie vele, con l’acquisto dell’attaccante svedese e la “promessa” del prestito del giovane Barrow strappata ai bergamaschi, per Kulusevski sono sorti problemi inaspettati. Il Parma e l’Atalanta hanno raggiunto un accordo di massima per un prestito secco che potrebbe valorizzare il giovane svedese, che si affaccerebbe alla Serie A in una piazza che gli permetterebbe più minutaggio rispetto a quello che troverebbe a Bergamo, ma Kulusevski preferirebbe un’altra meta: Cagliari. Nella giornata di ieri, come anticipato venerdì dalla redazione di ParmaLive.com, c’è stato un incontro interlocutorio tra l’entourage di Kulusevski e il Cagliari, che si riaggiorneranno lunedì.