Cagliari, la pausa è l'occasione per ripartire di slancio

La Spal come il Parma, ma con un Nainggolan in più. Andato in archivio il doppio impegno delle nazionali, anche il Cagliari si prepara a riprendere la marcia nella massima serie con la voglia di confermarsi come sorpresa della prima parte di stagione. I cinque risultati utili consecutivi hanno dato ulteriore fiducia alla truppa allenata da Rolando Maran, che domenica pomeriggio alla Sardegna Arena non può fallire: le parole del presidente Tommaso Giulini di lunedì mattina ("Vogliamo fare punti, non giocare bene") suonano come un richiamo a una parte di stampa e tifoseria che vorrebbe qualcosa di più dai rossoblù in fatto di bel gioco, ma rischiano di aggiungere pressione sulla squadra, uscita indenne dalle ultime due gare giocate contro Hellas Verona e Roma. "Non dobbiamo avere paura di una partita, così come non dobbiamo temere di sognare", ha detto Maran all'Unione Sarda, quasi come a voler incoraggiare i suoi ragazzi a non prendere sottogamba la sfida di domenica contro gli emiliani.

UN ANNO FA FINÌ 2-1 – Quello con gli estensi è un incrocio che porta bene ai rossoblù, imbattuti negli ultimi quattro incontri: tre vittorie, di cui due tra le mura amiche (compreso il 2-1 di un anno fa, griffato Faragò–Pavoletti) e un pareggio in rimonta al Mazza. Maran si augura che la striscia positiva prosegua anche domenica, puntando sulla voglia di far bene dei suoi ragazzi, reduci dal 3-1 in amichevole contro il Pogon Szczecin con un Simeone in gran spolvero. Il Cholito ha già segnato alla Spal con la maglia della Fiorentina e si candida al ruolo di protagonista del match, dopo la tripletta che ha steso i polacchi venerdì sera. Con lui spazio a Nainggolan in trequarti e all'intoccabile Joao Pedro, sempre più leader di questo Cagliari e, anche per questo, pronto a discutere il rinnovo di contratto con il club rossoblù fino al 2023.