Cagliari, Maldini al centro: torna a Monza da ex e mette un record personale nel mirino

Per Daniel Maldini quella di Monza non potrà essere una partita come le altre. Proprio in Brianza, tra gennaio e giugno 2024, il figlio di Paolo riuscì a dare una prima svolta alla propria carriera dopo le esperienze in prestito con Spezia ed Empoli. Adriano Galliani lo affidò a Raffaele Palladino e la risposta fu immediata: quattro gol in undici presenze, ancora oggi il suo record personale in una stagione di Serie A. Un primato che Maldini ha già eguagliato con il Cagliari, impiegando appena sei partite: è andato a segno contro Lecce, Atalanta, Udinese e Juventus, incidendo pesantemente sui risultati della squadra di Fabio Pisacane.

Maldini trascina il Cagliari: quattro gol e il ritorno in Nazionale

Tre delle quattro reti hanno contribuito direttamente ad altrettante vittorie, mentre il gol alla Juventus, arrivato sull'assist di Paul Mendy, è valso un pareggio. Maldini sta vivendo così uno dei momenti migliori della carriera, impreziosito anche dal ritorno in Nazionale e dalla fiducia concessagli dal ct Roberto Mancini. Secondo La Gazzetta dello Sport, contro il Monza dovrebbe agire prevalentemente da trequartista alle spalle di Mendy e Nzola, candidati a formare per la prima volta la coppia d'attacco dei sardi. "A Monza mi sono sempre trovato molto bene e rivivo un po' le emozioni che sto provando qui a Cagliari. Sarà una gara speciale", ha raccontato recentemente Maldini.

"A Cagliari ho trovato grande fiducia"

Il classe 2001 ha spiegato anche cosa abbia favorito la sua crescita in Sardegna: "Ho trovato sicuramente grande fiducia da parte del club, dello staff e dei miei compagni: credo che questa sia la cosa più importante per me, quella che mi permette di rendere meglio in campo". Un rapporto positivo anche con Pisacane: "Credo che far stare bene un giocatore sia la cosa più importante". Ora Maldini torna da avversario al Brianteo, dove una rete gli permetterebbe di raggiungere quota cinque e stabilire il suo nuovo record personale in Serie A. Un altro passo verso un obiettivo ancora più ambizioso: provare a raggiungere per la prima volta la doppia cifra.