Daniel Maldini in Sardegna il momento più brillante e continuo della propria carriera, trovando nella fiducia di Fabio Pisacane e nell'ambiente del Cagliari la cornice ideale per esprimere tutto il proprio talento. Arrivato in prestito con diritto di riscatto - destinato a trasformarsi automaticamente in obbligo in caso di salvezza rossoblù - il classe 2001 ha impiegato appena 4 gare tra campionato e Coppa Italia per entrare a regime, sbloccandosi di testa contro il Lecce all'Unipol Domus dopo 29 minuti e trovando subito continuità realizzativa con 2 reti consecutive nelle sfide successive, prima sul campo dell'Atalanta e poi a Udine.

Nel mirino

Le firme pesanti contro Juventus e Roma hanno portato il suo bottino stagionale a quota cinque gol, ponendolo a una sola lunghezza dal primato personale di 6 reti in campionato stabilito nell'annata 2024/25 tra Monza e Atalanta (dove era approdato per 13 milioni di euro su impulso di Gian Piero Gasperini prima del suo addio a Bergamo). Un rendimento che conferma la maturità tecnica e la capacità d'incidere tra le linee di un giocatore finalmente libero da zavorre e pienamente inserito nella manovra offensiva isolana. Oggi (ore 15) l'incrocio con il Como di Cesc Fabregas, per cercare di togliersi uno sfizio: ha segnato solamente al primo turno di Coppa Italia contro i lariani, quando ancora militava nello Spezia. In campionato gli manca questa "preda".

Legame di sangue

La sfida odierna al Sinigaglia rappresenta un banco di prova dal forte valore simbolico e tecnico per eguagliare quel record e allungare ulteriormente la striscia positiva di 6 gol (il massimo per lui in carriera). A fare da cornice suggestiva c'è anche il filo della memoria familiare: proprio su quel campo, il 4 gennaio 1987, un giovanissimo Paolo Maldini (allora diciottenne) segnò al 62' il suo primissimo gol in Serie A, regalando al Milan la vittoria per 1-0 sui lariani e lasciando un precedente indelebile che oggi Daniel sogna di onorare.