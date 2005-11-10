Cagliari, Maldini: "Il mio gol ci ha illuso. Abbiamo fatto una grande partita, so dove devo migliorare"

Daniel Maldini, attaccante del Cagliari autore del gol che aveva dato l'illusione ai sardi di poter portare via un punto dall'Olimpico contro la Roma, ha parlato a Sky Sport, parendo proprio dalla sua rete: "Purtroppo sì, ci ha un po' illuso, però abbiamo fatto una grande partita. Veramente è mancato soltanto l'ultimo pezzettino per portare a casa dei punti”.

Non sembrava, quella che abbiamo visto stasera all'Olimpico, una squadra che veniva da due sconfitte consecutive contro Bologna e Monza.

“No, secondo me abbiamo fatto veramente una grandissima partita, fin dal primo minuto, a partire dall'approccio. Diciamo che ci è mancata veramente l'ultima scintilla per portare a casa qualcosa di grosso”.

Ha segnato cinque gol, un numero importante da sottolineare. Quale può essere la spiegazione? L'anno scorso probabilmente ha giocato poche volte nel suo ruolo preferito. Questa posizione può essere in prospettiva il suo ruolo ideale?

“Sì, diciamo che il mister mi lascia veramente molto libero. Siamo liberi di muoverci e di fare un po' come ci pare davanti. Secondo me è una cosa importante, perché questa libertà ci permette di rendere al meglio”.

Il salto di qualità che sta facendo quest'anno si vede anche nei tackle, nella durezza degli interventi, nel tentativo di recuperare un pallone perduto, un aspetto che fino all'anno scorso un po' mancava. È d'accordo?

“Sì, sono molto d'accordo. Soprattutto senza palla credo che il salto che devo fare sia quello. E poi devo rimanere sempre dentro la partita, senza scollegarmi. Questa è la cosa più importante”.