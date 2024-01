TMW Cagliari su Yerry Mina, continua con fiducia la trattativa tra i sardi e la Fiorentina

vedi letture

Mentre la Fiorentina accoglie al Viola Park l'ultimo arrivato Belotti, continuano le operazioni dei toscani anche per quanto riguarda il mercato in uscita e in tal senso uno dei nomi più caldi è quello di Yerry Mina (29 anni). Il centrale della nazionale colombiana, arrivato in estate da svincolato dopo il termine del suo precedente contratto con l'Everton, ha trovato ben poco spazio a Firenze in questa prima fetta di annata e si appresta a cambiare maglia per giocare di più.

Dopo che la settimana scorsa sembrava destinato all'Olympiacos, la squadra che ha invece mosso il maggior numero di passi in avanti per arrivare al classe 1994 è stato, nelle ultime ore, il Cagliari. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, le varie parti coinvolte per la realizzazione del trasferimento continuano a trattare: si procede con fiducia, ma ancora non è arrivata la fumata bianca o l'individuazione degli accordi definitivi.

Intervistato da Firenzeviola.it, il suo ex agente Mario Mauri ha parlato così del possibile approdo di Mina al Cagliari, concentrandosi più che altro sulle motivazioni dietro la decisione: "Perché ha scelto Cagliari? Credo che le ragioni vadano ricercate sia nelle esigenze del calciatore di avere un maggiore utilizzo e sia per il fatto di aver deluso le aspettative della società".