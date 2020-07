Calendari sbagliati? Sarri: "Non ho detto che lo siano. Ma ci sono cinque partite in dodici giorni"

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa, prima della partita contro la Roma, tornando sulla questione calendari. "Non ho mai detto sbagliato, ho fatto una constatazione. Ci sono dodici giorni. Adeguandosi al calendario vanno fatte certe scelte, mi rendo conto delle difficoltà a fare i calendari in questo periodo. Però poi dobbiamo cercare di gestire, non è facile perché le condizioni ambientali sono difficili. Se parlo un italiano decente non ci sono molte interpretazioni".

