Caos Lazio, Crosetti su Repubblica: "Ingiustizia o violazione di legge, addio alla credibilità"

"Delle due, l’una. O Immobile è davvero negativo e poteva giocare contro la Juve, e dunque è un’ingiustizia; oppure è positivo e allora non doveva giocare contro il Toro, dunque siamo di fronte a una violazione di legge". E' questo il pensiero espresso da Maurizio Crosetti nel suo editoriale per La Repubblica circa il caso legato ai tamponi della Lazio e al blocco dell'ASL a Leiva, Immobile e Strakosha: "Addio alla credibilità del nostro calcio, stavolta più di sempre. Non sa ragionare da sistema ma si mette a cavillare. Non tutti, a dire il vero: in questa operazione da azzeccagarbugli si sono distinti i due presidenti più immarcabili e atipici, De Laurentiis e Lotito".