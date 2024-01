Capello: "Sarri piange giustamente e vince. L'Inter deve temere la Lazio"

Fabio Capello, ex allenatore tra le altre di Real Madrid, Roma e Juventus, è intervenuto a Sky Sport per parlare di Inter-Lazio, match in programma domani e valido per la semifinale di Supercoppa Italiana: "Per i nerazzurri sarà una sfida difficile e importante, i biancocelesti sono in un buon momento. Sarri piange giustamente perché tutti diciamo che l'Inter è la squadra più forte, ma io ho perso una Supercoppa da favorito. In questo caso mi sembra più difficile, però è la Lazio l'avversario che Inzaghi deve temere di più".

Sarri dice che la Lazio ha il 30% di possibilità di passare il turno.

"Troppo poco. È un periodo che si lamenta e vince, quindi continua a farlo. Forse ha trovato la chiave giusta, i giocatori sono liberi perché non dà loro responsabilità. Lo scorso anno però è arrivato secondo, ora si è ripreso in maniera unica, ha cambiato sistema di gioco e prende meno gol... Tutti hanno aiutato per far sì che gli avversari non arrivassero liberi davanti alla porta".

Il Milan è ancora in lotta per lo Scudetto come dice Inzaghi?

"Il Milan deve pensare a vincere, è staccato di molto rispetto alle altre due, recuperare 9 punti a questa Inter e con la Juventus davanti... Si può fare, deve pensarlo, ma è complicato. Io dissi ai miei giocatori del Real Madrid quando eravamo a -9 dal Barcellona di giocare tutte le partite come finali, poi se gli altri pensano alle altre competizioni come la Coppa Italia o la Champions League, c'è una possibilità".