Caputo outsider azzurro: il bomber di periferia che a 33 anni sogna di seguire Schillaci

La partita dell'Italia contro la Moldova, che ha visto gli azzurri superare nettamente il modesto avversario con un 6-0 tennistico, ha rivelato come Mancini possa contare anche su un bomber di periferia come Francesco Caputo. La punta del Sassuolo ha segnato e si è messo in mostra, tanto da costringere il ct a scomodare pietre miliari della Nazionale come Paolo Rossi e Filippo Inzaghi. Adesso starà a lui provare a conquistarsi un posto per l'Europeo 2020 che si giocherà nel 2021. Immobile e Belotti sono gli attaccanti centrali che al momento dovrebbero prendere parte alla competizione, ma viste le caratteristiche diverse non è detto che Mancini non riesca a trovare spazio anche per "il professore" neroverde, che a 33 anni sogna di seguire le orme di Schillaci e di trasformarsi nell'outsider delle prossime convocazioni europee.