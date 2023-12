Carlos Augusto, il gol è amaro: "Dobbiamo lavorare a testa bassa, la stagione è ancora lunga"

Dopo il Napoli, anche l'Inter saluta la Coppa Italia. A San Siro, il Bologna vince 2-1 dopo i tempi supplementari (0-0 al 90'): decidono Beukema (112') e Ndoye (116') dopo il vantaggio iniziale di Carlos Augusto al 92'. Serata da dimenticare per Lautaro, che sbaglia un rigore al 65' ed esce per infortunio al 99'. Adesso, la formazione di Thiago Motta affronterà la Fiorentina ai quarti di finale.

Carlos Augusto, autore dell'inutile vantaggio dell'Inter, ha analizzato così a Sky Sport la sconfitta e la conseguente eliminazione: "Sono felice per il gol ma non siamo riusciti a vincere e come dico sempre è la cosa più importante. Sapevamo che avevamo davanti una squadra forte. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni, ora dobbiamo andare avanti in campionato e in Champions League. Abbiamo creato tante occasioni durante la gara, loro sono stati bravi a sfruttare le due occasioni che hanno avuto. Dobbiamo lavorare a testa bassa, la stagione è ancora lunga"