© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Yannick Ferreira Carrasco ha voglia d'Europa e il Milan (clicca in basso per i dettagli) attende alla finestra. Trova conferme l'indiscrezione di qualche giorno fa sul possibile addio dell'esterno d'attacco belga al Dalian Yifang in questa finestra di mercato. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, l'ex Atletico Madrid avrebbe infatti chiesto ufficialmente la cessione al club cinese, che per lasciarlo partire pretende però un conguaglio tra i 25 e i 30 milioni di euro. I rossoneri ci provano.