Casillas su Twitter: "Gli acquisti della Juve li fa Houdini. Magia pura"

"Gli acquisti della Juventus li fa Houdini. Magia pura". Questo il tweet, un po' a sorpresa, di Iker Casillas, ex storico portiere del Real Madrid e della Nazionale spagnola, oggi al Porto. Il riferimento sarà per la trattativa tra i bianconeri e l'Ajax per De Ligt? O ci sarà altro dietro al suo pensiero?