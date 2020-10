Caso Juve-Napoli, processo di secondo grado a fine mese: l'iter dopo il ricorso

Oggi il Napoli consegnerà il ricorso in merito alla decisione del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea con il 3-0 a tavolino comminato per il match saltato contro la Juventus e il punto di penalizzazione ricevuto proprio per non aver viaggiato in direzione Torino. A quel punto il giudice invierà i documenti che hanno portato alla sentenza e l'avvocato degli azzurri Grassani avrà cinque giorni per studiarli e valutarli. Da quel momento verrà calendarizzato il processo di secondo grado, con l'appuntamento che potrebbe essere fissato per una data tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.