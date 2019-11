Antonio Cassano nel corso di 'Tiki-taka' ha detto la sua sul ruolo nell'Inter di Lele Oriali, al fianco di Antonio Conte. E l'ha fatto con parole di certo non benevole nei confronti dell'attuale team manager nerazzurro: "Basta con questa storia che è fondamentale. Era amico di Mancini e non faceva nulla, con Mourinho non faceva nulla. Sono i giocatori e gli allenatori ad aver vinto i trofei in quegli anni, non Oriali", ha detto.