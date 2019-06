© foto di www.imagephotoagency.it

Due gol nella semifinale di ritorno contro il Barcellona, uno in finale contro il Tottenham. Divock Origi è stato il protagonista assoluto di questa fase finale della Champions League finita tra le braccia dei calciatori del Liverpool: la curiosità è che l'attaccante belga in questa Champions League è andato al tiro solo tre volte. E in tutti e tre i casi è andato a segno.