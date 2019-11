© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di seguito i risultati dopo i primi 45' delle partite di Champions League delle 21. Spicca il successo dell'Inter a Dortmund ma dell'Ajax a Stamford Bridge, grazie anche a due autoreti. Soffrono Liverpool e Napoli che non riescono per ora ad avere la meglio su Genk e Salisburgo mentre il Lille è a sorpresa in vantaggio al "Mestalla". Bene il Lione di Rudi Garcia in casa contro il Benfica.

BORUSSIA DORTMUND-INTER 0-2 - 5' Martinez, 40' Vecino

LIONE-BENFICA 2-0 - 4' Andersen, 33' Depay

NAPOLI-SALISBURGO 1-1 - 11' Haaland rig. (S), 44' Lozano (N)

CHELSEA-AJAX 1-3 - 2' aut. Abraham (A), 5' Jorginho rig. (C), 20' Promes (A), 35' aut. Kepa (C)

LIVERPOOL-GENK 1-1 - 14' Wijnaldum (L), 41' Samatta (G)

VALENCIA-LILLE 0-1 - 25' Osimhen