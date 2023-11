Che ruolo avrà Ibrahimovic nel Milan? Sarà un "superconsulente" fuori dall'organigramma

L'edizione odierna de Il Corriere della Sera si sofferma sulla grande notte europea vissuta dal Milan, che ha vinto 2-1 sul Paris Saint-Germain e rilanciato le proprie ambizioni in vista di un possibile accesso agli ottavi di finale.

È stata anche la notte dell'ufficializzazione dell'ingresso, anche se sarebbe meglio dire del ritorno, di Zlatan Ibrahimovic nel Milan. Dopo averci giocato in due parentesi, ora sarà tempo per lui di vestire i panni del dirigente. Ma quale sarà il suo ruolo? Il quotidiano spiega che l'intesa con Cardinale è stata trovata e per l'ex centravanti è previsto un ruolo da "superconsulente", senza un ingresso ufficiale nell'organigramma del Diavolo.