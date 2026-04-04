"Chi arriva ultimo paga da bere", i tifosi del Verona rispondono ai viola: "Vi piace vincere facile"
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"Verona ultimo? Vi piace vincere facile! Mille gin tonic per la Curva Fiesole": questo lo striscione esposto dal gruppo "Hellas Army" nella curva del Verona, nel corso della sfida in corso al Bentegodi contro la Fiorentina. Il significato? Il riferimento è probabilmente al simpatico striscione esposto all'andata dal tifo viola: "Chi arriva ultimo paga da bere". Ironia corrisposta fra le due tifoserie.
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