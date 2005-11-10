"Chi è che mi fischia Akor Adams": siparietto di Davide Nicola con i tifosi del Venezia

Davide Nicola è un fattore. Il nuovo allenatore del Venezia, noto per essere specialista delle promozioni, alla prima apparizione sulla panchina dei lagunari e in una partita per nulla facile contro il Napoli ha trovato subito il successo. I primi tre punti stagionali per i neopromossi, al Penzo, di fronte ai propri tifosi.

Un successo propiziato da Akor Adams, che ha fissato l'1-0 finale anche per merito delle super parate di Filip Stankovic. Dopo il successo contro il Napoli, i tifosi arancioneverdi hanno chiamato a gran voce Nicola fuori dai cancelli, che si è fermato alla fine per posare tra foto e selfie.

Inneggiato dai sostenitori del Venezia, tuttavia, non ha mancato di proferire una piccola "ramanzina": "Chi è che mi fischia Akor Adams?". Un modo per difendere l'ex Siviglia, che ha firmato il secondo gol in Serie A proprio ai danni del Napoli.