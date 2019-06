Chi resta, chi parte e chi arriva: grandi manovre in casa Genoa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo una stagione in sofferenza, il Genoa è pronto a ripartire. Ultima settimana di vacanza per i giocatori rossoblu e poi ci sarà il raduno che porterà alla partenza per il ritiro di Neustift. In panchina troveremo Aurelio Andreazzoli che sostituisce Cesare Prandelli. L'ex ct della Nazionale azzurra ha salutato la stampa giovedì scorso ringraziando chi ha collaborato con lui in questa avventura all'ombra della Lanterna. Adesso invece è il momento di ripartire. Resettare e far sì che la salvezza ottenuta con sofferenza all'ultima giornata di campionato sia un solo uno sbiadito ricordo da non ripetere più. La dirigenza è già al lavoro per allestire la rosa da affidare all'ex tecnico di Roma ed Empoli.

Da chi ripartire - La colonna portante dello spogliatoio è certamente Mimmo Criscito. Capitano ritornato l'anno scorso da San Pietroburgo e che ha riabbracciato l'ambiente di casa. Al suo fianco ci sarà un altro esempio di genoanità come Stefano Sturaro, altro gradito ritorno alla corte del Vecchio Grifone nel mercato di gennaio, ma che ha vissuto un momento sfortunato con l'infortunio al crociato che lo ha coinvolto nel finale di stagione. In difesa dovrebbero restare Davide Biraschi e, seppur in prestito dalla Juventus, Cristian Romero per crescere e migliorare ulteriormente mentre in porta ci sarà sempre Radu. Ha rinnovato per un altro anno anche Goran Pandev, pronto a dare il proprio contributo sia di qualità in campo che di esperienza fuori.

Nuovi acquisti - Sono già molto i nuovi acquisti che la dirigenza rossoblu ha messo a segno. Il primo nome è quello di Cristian Zapata, impegnato adesso con la Colombia in Copa America, che ha già salutato i suoi nuovi tifosi: "Sono contento di arrivare in una squadra storica come il Genoa, davvero molto felice. Un forte abbraccio a tutti e lottiamo tutti insieme, Forza Genoa". Insieme all'ex Milan ci saranno anche Jaroszynski dal Chievo e, probabilmente, Barreca e De La Vega.

In partenza - Chi invece non farà parte del nuovo Genoa sarà Daniel Bessa. Il centrocampista italo-brasiliano non è stato riscattato ed è dunque ritornato al Verona. L'attacco potrebbe cambiare diversi elementi: Cristian Kouamé sembra essere in partenza al pari di Antonio Sanabria e Gianluca Lapadula. L'attaccante paraguaiano, dopo una partenza a razzo, non ha poi saputo confermarsi arrivando poi a fallire il rigore contro la Roma, in pieno recupero, che avrebbe potuto aprire scenari differenti nel finale di campionato del Genoa.