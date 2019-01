© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima del match contro la Juventus, a Sky Sport, interviene l'attaccante del Chievo, Riccardo Meggiorini. Queste le sue parole: "Rispetto, ma non paura della Juventus. Abbiamo ottenuto risultati importanti su altri campi complicati, non come questo che secondo me è il più difficile di tutta la Serie A. Dobbiamo essere concentrati per fare meglio".