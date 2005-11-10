Chivu ha lasciato la sede dell'Inter: si attende l'annuncio del rinnovo di contratto

Cristian Chivu ha lasciato la sede dell'Inter. Come riportato da Sky Sport, il tecnico rumeno è sempre più vicino al rinnovo fino al 2028, che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. All'allenatore è stato riconosciuto l'ottimo lavoro fatto e la ottimale gestione del gruppo, culminata con la vittoria di Scudetto e Coppa Italia. Dopo il Double, le aspettative si alzano e ora servirà un miglioramento anche in Champions League.

Con Simone Inzaghi l'Inter aveva concluso il campionato al secondo posto, perso 5-0 la finale in campo europeo contro il PSG ed era stata eliminata dalla Coppa Italia dal Milan in semifinale. Chivu ha saputo far ritrovare al gruppo quella fiducia che mancava e, grazie anche al Mondiale per Club, ha ricompattato la squadra. Nel calcio però confermarsi è sempre più difficile che emergere, per lui quindi è attesa la prova del nove.