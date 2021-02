Christillin sulla lite Agnelli-Conte: "Andrea è un signore, deve essere stato provocato"

vedi letture

Evelina Christillin, membro del Consiglio FIFA e grande tifosa della Juventus ha parlato a TuttoJuve.com della discussa lite tra Antonio Conte e Andrea Agnelli di ieri sera: "Posso dire di conoscere molto bene Andrea, se è sbottato in quel modo significa che è stato caricato a mille. Non è una persona che si lascia andare sotto questo punto di vista, in altre circostanze è sempre stato lui a buttare acqua sul fuoco. E' chiaro che queste cose non debbano succedere, ma deve esser stato provocato".