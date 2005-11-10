Clamorosa espulsione per Maignan: rosso e rigore per il Bournemouth, che fa 2-0 al 33'
autore
Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 21:33Serie A
autore Gaetano Mocciaro
22.10.2026 21:33Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Clamoroso a Bournemouth, Mike Maignan è stato espulso al 29'. Il portiere del Milan, per liberarsi del blocco di Adams su calcio d'angolo, lo allontana mettendo i suoi guantoni sulla faccia dell'avversario, che cade. Per l'arbitro è cartellino rosso e calcio di rigore. Amorim costretto al cambio, con Torriani al posto di Hutchinson. Dal dischetto Tavernier lo spiazza, 2-0 al 33'.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Oggi
21:57 Serie ATMW
TMWSiparietto Kolo Muani-Woltemade per tirare il rigore del 2-2 in Juve-Rennes: l'episodio
21:54 Serie A
Europa League, i parziali delle 21: troppa Real Sociedad, Fonseca giù. Italiano sorride
21:50 Serie A
Per il Milan la situazione è già disperata: sotto di 2 gol e in 10 all'intervallo a Bournemouth
21:46 Serie A
L'Ajax domina, l'Atalanta incassa ma resiste: 0-0 dopo 45 minuti alla Johan Cruijff Arena
21:43 Serie ALive TMW
Live TMWJuventus, Spalletti: "Atteggiamento positivo. Gol annullato? Ci sono rimasto male"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi