Andreas Jungdal non ha dimenticato il Milan. Il portiere danese, oggi titolare del Westerlo in Belgio, è tornato a parlare della sua esperienza in rossonero in un'intervista esclusiva concessa a MilanNews.it. Arrivato a Milano nel 2019, quando aveva appena 17 anni, Jungdal ha avuto l'opportunità di allenarsi al fianco di Gianluigi Donnarumma e Mike Maignan, oltre a lavorare con una leggenda come Nelson Dida. Nel corso dell'intervista, l'estremo difensore ha messo a confronto i due portieri, raccontando anche il sogno di tornare un giorno al Milan. Spazio inoltre al mercato, con un consiglio alla dirigenza rossonera: puntare su Nicolò Tresoldi, attaccante italo-tedesco che si sta mettendo in mostra nel campionato belga.

Jungdal confronta Donnarumma e Maignan: "Gigio il migliore al mondo sulla linea"

Uno dei passaggi più interessanti dell'intervista riguarda le differenze tra Donnarumma e Maignan, due portieri con i quali Jungdal ha avuto modo di lavorare durante la sua esperienza milanista. "Sono due portieri molto diversi. Secondo me Gigio sulla linea è un portiere incredibile, mentre Mike magari con la palla è più forte. Hanno qualità diverse e sono stato fortunato a imparare da tutti e due". Il danese ha evitato di indicare chi sia complessivamente il migliore, ma ha riservato parole di grande ammirazione all'attuale portiere della Nazionale italiana. "Io non posso dire chi è più forte. Ma secondo me sulla linea Gigio è il numero uno al mondo! Ha un fisico enorme e un'esplosività impressionante". Apprezzamento anche per Maignan, protagonista dello Scudetto conquistato dal Milan: "Anche qui parliamo di un campione e lo ha dimostrato anche con la nazionale francese, facendo molto, molto bene".

Jungdal consiglia Tresoldi: "Sta facendo passi impressionanti, farebbero bene a prenderlo"

Non soltanto ricordi. Nel corso dell'intervista a MilanNews.it, Jungdal ha parlato anche di Nicolò Tresoldi, attaccante italo-tedesco del Club Brugge accostato al Milan in vista del mercato di gennaio. Il portiere del Westerlo conosce bene le qualità del giovane centravanti, che nella passata stagione gli ha segnato tre reti nei confronti diretti tra le due squadre. "Assolutamente sì! Lui qui in Belgio sta facendo davvero bene, è sempre tra i capocannonieri del campionato. È ancora molto giovane, ma sta facendo dei passi impressionanti. Il Milan farà bene a prenderlo".