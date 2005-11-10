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Buone notizie per il Milan e per Amorim: esami alla coscia negativi per MaignanTMW
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Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 14:40Serie A
autore Dimitri Conti
17.11.2026 14:40Serie A
Il portiere e capitano dei rossoneri si era infortunato in nazionale, ma i test specialistici cui si è sottoposto nelle scorse ore hanno escluso lesioni.
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Buone notizie per il Milan, per i suoi tifosi e per l'allenatore rossonero Ruben Amorim: gli esami specialistici cui si è sottoposto nella giornata di oggi il portiere e capitano Mike Maignan hanno dato esito negativo: l'estremo difensore del Diavolo è atteso dunque regolarmente tra i disponibili per la partita della ripresa in campionato, che vedrà il Milan opposto alla rivelazione Frosinone. L'infortunio alla coscia rimediato con la sua nazionale, la Francia, dovrebbe dunque rientrare.
Fonte: Antonello Gioia
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