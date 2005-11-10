Pulisic il re della sosta Nazionali in casa Milan. Camarda quando gioca segna, Maignan va koFocus TMW
Simone Lorini
Mettiamo le mani avanti: non dovrebbe essere nulla di grave, ma a Mike Maignan la sosta per le Nazionali ha portato un infortunio. Il giocatore sembra essere in grado di recuperare per il temibile Frosinone, ma contro la Turchia ha dovuto lasciar spazio a Restes dopo il primo tempo. Per il Milan le cattive notizie si fermano qui, visto che nonostante il largo impiego dei tredici convocati non risultano esserci altri malanni particolari in grado di condizione le scelte di Ruben Amorim. Che al contrario riavrà un Christian Pulisic galvanizzato dai tre gol messi a segno con gli USA, un Diego Moreira in gol con il Belgio contro l'Italia e anche un Francesco Camarda tornato al gol con l'Under 21 nel prestigioso successo, amichevole, contro la Francia.
Esordio con l'Italia maggiore per Cisse e minuti preziosi anche per Comotto, che gioca entrambe la partite dell'Under 20. Volendo trovare un piccolo neo a questa sosta, c'è il digiuno di gol di Goncalo Ramos, a cui avrebbe sicuramente fatto comodo ritrovare la via del gol in Nazionale alla prima tornata senza Cristiano Ronaldo e alla luce delle sue difficoltà in rossonero. Per lui 90 minuti nel clamoroso ko interno contro la Danimarca 1-4 e 59 minuti nel successo in Galles per 3-2.
MILAN (13 convocati)
Alphadjo Cisse (Italia) - 28 minuti
Diego Moreira (Belgio) - 155 minuti, 1 GOL
Luka Modric (Croazia) - 104 minuti
Pervis Estupinan (Ecuador) - 31 minuti
Mike Maignan (Francia) - 135 minuti
Adrien Rabiot (Francia) - 153 minuti
Goncalo Ramos (Portogallo) - 149 minuti
Christian Pulisic (Stati Uniti) - 146 minuti, 3 GOL
Ardon Jashari (Svizzera) - 90 minuti
Davide Bartesaghi (Italia Under 21) - 180 minuti
Francesco Camarda (Italia Under 21) - 124 minuti e 1 GOL
Sankhoun Diawara (Francia Under 21) - 84 minuti
Christian Comotto (Italia Under 20) - 103 minuti