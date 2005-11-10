Mettiamo le mani avanti: non dovrebbe essere nulla di grave, ma a Mike Maignan la sosta per le Nazionali ha portato un infortunio. Il giocatore sembra essere in grado di recuperare per il temibile Frosinone, ma contro la Turchia ha dovuto lasciar spazio a Restes dopo il primo tempo. Per il Milan le cattive notizie si fermano qui, visto che nonostante il largo impiego dei tredici convocati non risultano esserci altri malanni particolari in grado di condizione le scelte di Ruben Amorim. Che al contrario riavrà un Christian Pulisic galvanizzato dai tre gol messi a segno con gli USA, un Diego Moreira in gol con il Belgio contro l'Italia e anche un Francesco Camarda tornato al gol con l'Under 21 nel prestigioso successo, amichevole, contro la Francia.

Esordio con l'Italia maggiore per Cisse e minuti preziosi anche per Comotto, che gioca entrambe la partite dell'Under 20. Volendo trovare un piccolo neo a questa sosta, c'è il digiuno di gol di Goncalo Ramos, a cui avrebbe sicuramente fatto comodo ritrovare la via del gol in Nazionale alla prima tornata senza Cristiano Ronaldo e alla luce delle sue difficoltà in rossonero. Per lui 90 minuti nel clamoroso ko interno contro la Danimarca 1-4 e 59 minuti nel successo in Galles per 3-2.

MILAN (13 convocati)

Alphadjo Cisse (Italia) - 28 minuti

Diego Moreira (Belgio) - 155 minuti, 1 GOL

Luka Modric (Croazia) - 104 minuti

Pervis Estupinan (Ecuador) - 31 minuti

Mike Maignan (Francia) - 135 minuti

Adrien Rabiot (Francia) - 153 minuti

Goncalo Ramos (Portogallo) - 149 minuti

Christian Pulisic (Stati Uniti) - 146 minuti, 3 GOL

Ardon Jashari (Svizzera) - 90 minuti

Davide Bartesaghi (Italia Under 21) - 180 minuti

Francesco Camarda (Italia Under 21) - 124 minuti e 1 GOL

Sankhoun Diawara (Francia Under 21) - 84 minuti

Christian Comotto (Italia Under 20) - 103 minuti