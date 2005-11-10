Club Brugge, Tresoldi: "Serata pazzesca. Nazionale? Vedremo dopo l'Europeo"

Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Brugge, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Champions League vinta per 4-3 contro l'Inter, nella quale è stato decisivo con una tripletta: "Sono quasi più nervoso adesso che in campo, è stata una serata pazzesca, indescrivibile: ho sognato spesso una serata così, è fantastico".

Che gioia è per te da tifoso milanista?

"Ho ricevuto tanti messaggi dai tifosi milanisti prima della partita, sono felice soprattutto per il Brugge e per tutto il calcio belga. Per me era un po' come un derby, tanta roba".

La Nazionale?

"Quella è un'altra roba grande, si parla tanto, si dicono anche cose non vere. Io so quello che ho detto, sono contento del percorso che sto facendo con la Germania e poi vedremo. Ci sono tanti attaccanti più forti di me".

Cosa temevate dell'Inter?

"L'abbiamo preparata sapendo che è la squadra più forte d'Italia e una delle più forti al mondo, sapevamo di doverla pressare alta per sfruttare gli errori che potevano fare, essere cinici davanti alla porta. Ci siamo anche divertiti, il mister ci ha detto di non avere paura e di giocare uomo contro uomo".

Andavate più veloci?

"Sappiamo che siamo tanti giocatori giovani che corrono veloce e corrono tanto, abbiamo avuto anche un po' di fortuna nel trovarci in vantaggio. Loro hanno sbagliato anche tanti gol, è una partita che è girata a nostro favore. Nel secondo tempo abbiamo fatto veramente una bella partita".

Cosa ti manca per dire sì alla Nazionale?

"Ho parlato con Klopp e Mancini, con la federazione italiana e tedesca. Gli ho detto come la vedo io, l'importante è che loro capiscano. Sono nato e cresciuto in Italia, vediamo. Ora abbiamo un Europeo che vogliamo vincere, è un mio obiettivo. Poi si vedrà".