Jurgen Klinsmann di attaccanti se ne intende. E in Italia ce ne sono due che, per un motivo o per l'altro, fanno sognare. Da una parte Pio Esposito, centravanti della Nazionale italiana che trova con costanza la via del gol. Dall'altra Nicolò Tresoldi che l'azzurro lo potrebbe scegliere a breve. L'attaccante del Brugge per il momento non ha ancora deciso se difendere il tricolore italiano o i colori della Germania ma nel nostro paese si spera.

E proprio a riguardo, l'ex numero 10 dell'Inter ha parlato così ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Al momento Pio è un passo avanti rispetto a Tresoldi, che però ha un talento enorme: nei prossimi mesi si vedrà se può fare il salto, ma penso proprio di sì. Per tutte e due le nazioni, noi e voi, sarebbe importantissimo averlo, ma certe decisioni vanno prese col cuore, sono individuali e vanno rispettate".