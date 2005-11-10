Continua a segnare senza sosta Nicolò Tresoldi, sempre più protagonista con la maglia del Club Brugge. L'attaccante italo-tedesco classe 2004 ha realizzato una doppietta nella trasferta contro il Malines, valida per la dodicesima giornata del campionato belga. Dopo il vantaggio firmato da Lemarechal al 32', Tresoldi ha colpito al 36' e al 61', sfruttando in entrambe le occasioni gli assist di Vetlesen. Due reti che gli permettono di raggiungere quota 16 gol stagionali con il club: 10 in campionato, 5 in Champions League e uno in Supercoppa belga. A questi si aggiungono quattro centri con la Germania Under 21.

Tresoldi capocannoniere solitario: Milan e Bayern Monaco osservano

Grazie alla doppietta contro il Malines, Tresoldi ha staccato Bassette nella classifica marcatori della Jupiler League, conquistando il primato solitario con dieci reti. Numeri che stanno attirando l'attenzione di diversi grandi club europei. Il Milan lo segue in vista del mercato di gennaio, considerandolo un'alternativa al brasiliano Endrick del Real Madrid. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Bayern Monaco, alle prese con l'assenza di Harry Kane, operato alla caviglia e destinato a rimanere fuori per almeno tre mesi.

Contratto fino al 2029, ora la Champions contro il Liverpool

Legato al Club Brugge da un contratto fino al giugno 2029, Tresoldi continua intanto a concentrarsi sul campo. L'allenatore Ivan Leko lo ha sostituito con Vermant a circa venti minuti dal termine della sfida contro il Malines. Il prossimo appuntamento sarà particolarmente prestigioso: mercoledì sera il Club Brugge ospiterà il Liverpool in Champions League, un'altra occasione per il giovane centravanti di mettersi in mostra davanti alle grandi d'Europa.