Como, Da Cunha al 45': "Pisa ancora in partita, dobbiamo continuare così"
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Lucas Da Cunha, capitano del Como, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo col Pisa: "Loro sono in partita, non è facile. Dobbiamo continuare così, fare male quando abbiamo la palla e tenere dietro".
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