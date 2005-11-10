Ufficiale Roma Femminile saluta definitivamente Dragoni. E dopo Piemonte c'è Jahnukainen

Non solo il ritorno di Martina Piemonte. La Roma Femminile, che ha salutato con un post Giulia Dragoni (che aveva provato a trattenere nonostante fosse scaduto il prestito dal Barcellona), ha annunciato l'arrivo in giallorosso di un'altra attaccante, la finlandese Sofia Jahnukainen, che si è legata al club giallorosso con un contratto quadriennale, valido quindi fino al 2030.

Di seguito, la nota del club:

"L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Sofia Jahnukainen.

La giovane attaccante finlandese, classe 2006, inizia la sua carriera nel Keski Uusimaa di Tuusula, per poi trasferirsi all’HPS di Helsinki.

Nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia dell’HJK totalizzando 6 gol e 10 assist.

Jahnukainen ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 2030.

Benvenuta alla Roma, Sofia!".