Ufficiale
Ancora un annuncio per la Roma Femminile. Contratto triennale per Oliviero
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Terzo annuncio di giornata per la Roma Femminile, che ha annunciato l'arrivo in giallorosso di Elisabetta Oliviero, che con la società capitolina ha sottoscritto un accordo valido fino al 30 giugno 2029.
Di seguito, la nota del club:
"L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Elisabetta Oliviero.
L’esterna di fascia arriva alla Roma dopo aver costruito la sua carriera tra Cuneo, Sassuolo, Napoli, Empoli, Sampdoria e Lazio; in Serie A ha raggiunto le 196 presenze segnando 10 gol totali.
Dal febbraio 2024 entra stabilmente nel giro della Nazionale maggiore partecipando anche alla spedizione degli Europei 2025.
Oliviero firma un contratto che la lega al Club fino al 2029.
Benvenuta alla Roma, Elisabetta!".
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