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Kolo Muani, Kessie e non solo: la Juve non accelera. E il problema è anche legato agli esuberi

Kolo Muani, Kessie e non solo: la Juve non accelera. E il problema è anche legato agli esuberi TUTTOmercatoWEB
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Lorenzo Di Benedetto
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Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 12:55Podcast TMW
Il mercato della Juventus stenta a decollare, ma non è solo una questione economica. I tanti esuberi da piazzare frenano la Vecchia Signora.
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La Juventus, ancora la Juventus, ancora una volta il mercato dei bianconeri in primo piano oggi nel podcast di tuttomercatoweb.com. È una Juve che sta aspettando, è una Juventus che non riesce a sbloccare le trattative. Inutile parlare ancora di Randal Kolo muani che è l'obiettivo principale numero uno per quel che riguarda l'attacco, ci limitiamo soltanto a dire che la Juventus non si smuoverà da quella che è la sua offerta da 40 milioni di euro e non arriverà mai ai 50 milioni che chiede il Paris Saint Germain. Per questo servirà ancora attendere e sperare, nel caso appunto della Juventus, che i francesi possano abbassare le loro richieste.

Kessie e gli esuberi da piazzare

Detto questo però ci sono tante altre trattative di mercato che la Juventus sta per iniziare o che sta già conducendo ma c'è un aspetto che oggi andremo a trattare ed è quello dei tanti esuberi che stanno bloccando il mercato della vecchia signora, tanti esuberi difficili da piazzare, facciamo due nomi su tutti e li leghiamo a quello che è il vero obiettivo per il centrocampo della Juve: Franck Kessie. La Juventus non sta ancora affondando il colpo, ma perché? Torniamo ai due nomi che avevamo detto che avremmo fatto ovvero quelli di Arthur Melo e di Douglas Luiz. Se la Juventus non riuscirà a piazzare questi due esuberi non potrà presentare la vera offerta a Franck Kessie. Questo chiaramente cosa vuol dire? Vuol dire che la Juventus si sta assumendo il rischio poi di perderlo

Capitolo Vlahovic

Poi è una Juve che forse parlerà ancora una volta con Dusan Vlahovic. La Juve ha fatto un'offerta importante per Vlahovic, Vlahovic ha detto no e quindi dovrà essere il serbo adesso a fare il passo. Poche certezze dunque per la Juve, ma una c'è ed è chiara. La certezza è che i tanti esuberi in questo momento stanno bloccando il mercato bianconero.

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