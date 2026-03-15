Como, Da Cunha sorpreso: "Non prevedevo di lottare per la Champions in tre anni"
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Protagonista della vittoria contro la Roma, Lucas Da Cunha ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Lavoriamo tantissimo ogni giorno. Quando vinci queste gare vuol dire che il lavoro è buono. Lotta Champions? Non pensavo di poter lottare così in fretta, ma sono venuto qui per un progetto vincente, non credevo così presto però".
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