TMW Comuzzo lascia il ritiro inglese e la Fiorentina. Chiamata last minute per Braschi

C'è movimento in Inghilterra, dove la Fiorentina sta svolgendo la seconda parte del suo ritiro estivo. Convocazione last minute per il giovane centravanti Riccardo Braschi: il classe 2006 era stato fino a qui tenuto fuori dai convocati, ma stamani si è imbarcato in direzione Regno Unito per aggregarsi di nuovo al resto del gruppo.

Comuzzo se ne va al Torino

Chi invece lascia l'Inghilterra e anche la Fiorentina è Pietro Comuzzo. Il difensore centrale classe 2005 da stamani non fa più parte del ritiro inglese, sta per trasferirsi al Torino, che lo accoglierà in prestito oneroso (1 milione di euro) con diritto di riscatto a 19 milioni.