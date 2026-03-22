Como, Diego Carlos: "Rispettiamo ogni squadra, vogliamo raggiungere l'obiettivo"
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Diego Carlos, difensore del Como, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Pisa: "Oggi incontriamo una squadra difficile che sta vivendo un momento complicato, viene qua per vincere ma anche noi lo vogliamo. Rispettiamo tutte le squadre, cercheremo di fare tutto quello che abbiamo preparato per raggiungere il nostro obiettivo".
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