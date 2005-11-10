Como, domani torna la Champions: 3 assenti per Fabregas prima del Manchester United

Como, domani torna la Champions: 3 assenti per Fabregas prima del Manchester UnitedTMW
Yvonne Alessandro
Sotto gli occhi di Stefano Pioli, il Como di Cesc Fabregas sta completando i preparativi della vigilia del terzo turno di League Phase di Champions League contro il Manchester United. Nel centro sportivo di Mozzate questa tarda mattinata i lariani hanno svolto 15 minuti di seduta, aperta ai media, per ultimare i dettagli in vista di un incrocio che dirà tanto del cammino europeo dei biancoblù.
Le ultime da Mozzate
Presente sul campo del centro di allenamento del Como l'intera rosa di Fabregas, eccetto ovviamente i tre infortunati delle ultime settimane. In primis Trevoh Chalobah: il difensore inglese si è fermato dopo appena 14 minuti di gioco al Franchi, contro la Fiorentina, domenica scorsa, per un problema fisico. Out anche Moise Kean e Assane Diao. Dentro invece giovanissimi del vivaio biancoblù per la seduta odierna, ad allenarsi al fianco di Nico Paz e compagni: Samuele Pisati (classe 2009), il 18enne Alessio Baralla - reduce da un golazo contro il Verona U20 nell'ultima uscita in Primavera 1 - il difensore francese Adam Asfour (classe 2009), il 19enne Cristian Mazzara e Josh Harpur (irlandese classe 2009).
Quanto tornano Kean e Diao
Kean salterà la maxi-sfida contro il Manchester United ma potrebbe stringere i denti e rientrare contro il Sassuolo questo sabato, altrimenti pazienterà fino alla trasferta contro il Torino (27 ottobre). Diao invece rimarrà fuori più a lungo, almeno per due settimane: sarà da valutare il possibile rientro per il big match contro l'Inter a San Siro, altrimenti tornerà dopo la sosta nazionali.