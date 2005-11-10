Como, allenamento di vigilia prima dello United: perché era presente anche Pioli

Dal nulla, Stefano Pioli sbuca a Mozzate. In occasione dell'allenamento a porte aperte del Como - cominciato in ritardo rispetto all'inizio previsto per le 11:00 - alla vigilia del super match contro il Manchester United per il terzo turno della League Phase di Champions League, si è presentato ai cancelli il tecnico originario di Parma e oggi svincolato.

Nel momento in cui i cancelli del centro sportivo del Como si sono spalancati, i giornalisti sono entrati e in loro compagnia c'era anche l'ex allenatore della Fiorentina - ultima esperienza prima dell'esonero di novembre 2025 - seduto sugli spalti del campo di allenamento principale. Volto disteso e sorridente (come nel video in allegato), la ragione della sua presenza a pochi passi dalla squadra lariana e da Cesc Fabregas è semplice: un aggiornamento professionale. Gli occhi concentrati sui preparativi del tecnico catalano per la Champions.

Non è ancora chiaro se Pioli si sia presentato a Mozzate anche su invito diretto dell'allenatore del Como, ma secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb l'allenatore di 61 anni era presente anche ieri al centro di allenamento.