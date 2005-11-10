Como, Fabregas: "Lungo stop per Jesus Rodriguez, Chalobah out minimo 2 settimane"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Manchester United per fare il punto sugli infortunati: "Sfortunatamente ci sarà un lungo stop per Jesus Rodriguez. Ha avuto uno stop all'ultimo secondo dell'allenamento, non sembra lieve ma più grave. Chalobah avrà minimo 2 settimane fuori, quindi 4/5 partite fuori. Kean vediamo se sabato ce la fa. Diao sicuramente come già detto, dopo la sosta può magari arrivare all'Inter".

Cosa rappresenta per voi una partita del genere?

"Rappresenta molto per noi, come club. Sono arrivato qui 4 anni fa, come calciatore e se vedi cosa ho visto quando sono arrivato qui allora e com'è ora è tutta un'altra cosa. Dobbiamo essere umili però. C'è molto da imparare. Lo United è un club storico, che conosco molto bene. Competeremo sul campo, vedremo come andrà, ma rispettiamo chi sono e cosa fanno. Sono giocatori incredibili".

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